Nella mattinata di oggi, la Polizia di Stato ha tratto in arresto Antony Patrizio Nico Lentini, catanese (classe ’97), con precedenti di polizia e obbligo di firma alla polizia giudiziaria, in quanto...

CATANIA, BECCATO CON 4 CHILI DI MARIJUANA, ARRESTATO

precedenti di polizia e obbligo di firma alla polizia giudiziaria, in quanto ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di marijuana.

Personale della Squadra Mobile, a Librino per condurre all’udienza per direttissima un uomo arrestato nei giorni scorsi, ha notato Lentini uscire da uno stabile sito viale Grimaldi.

Lentini, alla vista dei Falchi, verosimilmente per sfuggire a un eventuale controllo, è tornato indietro, rientrando nel portone. Sottoposto a perquisizione personale, indosso gli è stata trovata una chiave deputata all’apertura di porte blindate che, in effetti, ha aperto un appartamento nella sua disponibilità ubicato nel medesimo edificio, adibito a centrale dello spaccio.

In particolare, ad esito della perquisizione domiciliare effettuata, sono stati rinvenuti e sequestrati 4 chilogrammi circa di marijuana, suddivisa in tre involucri sottovuoto contenenti rispettivamente 3 kg, 570 grammi e 190 grammi, nonché materiale per il confezionamento e la pesatura della sostanza, tra cui una bilancia professionale di grandi dimensioni.

Espletate le formalità di rito, Antony Patrizio Nico Lentini è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria.