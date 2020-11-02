CATANIA. BECCATO CON LA DROGA TENTA LA FUGA MA VIENE ARRESTATO

I Carabinieri della Stazione di Catania Piazza Dante hanno arrestato, nella flagranza, il 55enne catanese Giovanni Emanuele TORRE, ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini...

I Carabinieri della Stazione di Catania Piazza Dante hanno arrestato, nella flagranza, il 55enne catanese Giovanni Emanuele TORRE, ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.

I militari, durante un servizio di controllo per le vie del quartiere di San Cristoforo, hanno notato in via Villascabrosa il TORRE che, dinnanzi alla propria abitazione, aveva istintivamente voltato lo sguardo al loro passaggio, come a non volersi fare notare.

Immediatamente i militari hanno provveduto al suo controllo verificando, invero, che il suo atteggiamento era motivato dal possesso di 2 dosi di marijuana, già confezionate per la vendita al minuto.

Ovviamente, pertanto, hanno inteso procedere ad una perquisizione domiciliare a seguito della quale poi, nascosta all’interno di un mobiletto collocato nell’androne della palazzina, hanno rinvenuto 14 involucri di plastica contenenti complessivamente circa 340 grammi di marijuana.

A questo punto, però, il TORRE andava in escandescenze tentando una vana fuga ed opponendosi all’arresto ma veniva comunque bloccato ed ammanettato nonché, dopo le formalità di rito, posto agli arresti domiciliari in attesa delle determinazioni dell’Autorità Giudiziaria.