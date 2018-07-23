CATANIA: BECCATO MENTRE RUBA UNO SCOOTER, ARRESTATO
A cura di Redazione
23 luglio 2018 14:38
I carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato nella flagranza il 35enne catanese Antonio Scalia, poiché ritenuto responsabile di tentato furto aggravato.
L’equipaggio della gazzella durante il controllo del territorio lo ha sorpreso mentre, dopo averne forzato i dispositivi di sicurezza, tentava di allontanarsi a bordo di uno scooter Kymco People 200, regolarmente parcheggiato da un cittadino catanese in Via Orto San Clemente.
Il motociclo è stato restituito all’avente diritto mentre l’arrestato, dopo l’udienza di convalida, è stato associato al carcere di Catania Piazza Lanza.