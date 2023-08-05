CATANIA. BECCATO SENZA PATENTE E CON AUTO RUBATA IN COMPAGNIA DI DUE AMICI
Nel corso di un servizio di vigilanza stradale e controllo del territorio, una pattuglia della Polizia Stradale mentre transitava all’altezza dello Svincolo Paesi Etnei, notava uno strano comportamento da parte del conducente di un veicolo che attirava la loro attenzione.
Il personale decideva, quindi, di procedere al fermo del veicolo, con a bordo tre individui, il cui conducente, alla vista degli operatori, mostrando segni di insofferenza, palesava la chiara volontà di evitare il controllo di polizia. Gli agenti, affiancato il veicolo, intimavano al di lui conducente di fermarsi all’interno dell’area di servizio al fine del controllo.
Durante tale fase gli operatori si avvedevano che il blocchetto accensione del veicolo era stato forzato ed alcuni fili erano a vista.
Dagli accertamenti esperiti nell’immediatezza, gli agenti accertavano che la predetta autovettura risultava rubata qualche giorno addietro, nel Comune di Pozzallo.
Con l’ausilio di personale della squadra volante UPGSP procedevano a sottoporre i tre individui a perquisizione personale che dava esito negativo.
Il conducente del veicolo veniva pertanto indagato in stato di libertà per essere stato trovato in possesso di autovettura, già oggetto di furto, mentre gli altri due soggetti dichiaravano di essere all’oscuro che la vettura su cui viaggiavano fosse rubata e, di essere stati semplicemente coinvolti dal conducente del veicolo in una semplice uscita conviviale.
Il conducente del veicolo veniva sanzionato anche per violazione di cui all’art.116 CdS, poiché circolava sprovvisto di patente, perché mai conseguita.