Catania, bimba di 10 anni in pericolo di vita trasferita d’urgenza a Genova: volo salvavita nella notte

Catania, bimba di 10 anni in pericolo di vita trasferita d’urgenza a Genova: volo salvavita

Momenti di grande apprensione a Catania, dove una bambina di appena 10 anni, in pericolo di vita, è stata trasferita d’urgenza nella notte verso una struttura specializzata del Nord Italia grazie a un trasporto sanitario urgente dell’Aeronautica Militare.

L’intervento rientra in due missioni salvavita portate a termine nelle ultime ore dagli equipaggi militari, che hanno consentito il trasferimento rapido della piccola e di un altro paziente che necessitavano di cure immediate e specialistiche.

Il volo d’urgenza da Catania a Genova

A occuparsi del delicato trasporto è stato un velivolo Gulfstream G650 del 31° Stormo di Ciampino, decollato verso Catania per prelevare la bambina. La piccola è stata assistita costantemente da un’équipe medica ed è stata accompagnata dai familiari durante tutto il trasferimento.

Il volo ha raggiunto l’aeroporto di Genova, dove ad attenderla c’era un’ambulanza che ha garantito il trasferimento finale verso l’ospedale di destinazione.

Secondo quanto ricostruito, la richiesta di intervento è arrivata dalla Prefettura di Catania alla Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea – 1ª Regione Aerea di Milano, che ha immediatamente attivato il 31° Stormo.

Secondo intervento: soccorso a Capri e trasferimento a Napoli

Nella stessa notte, l’Aeronautica Militare è intervenuta anche per un secondo trasporto sanitario urgente. Un elicottero HH-139B dell’85° Centro SAR del 15° Stormo, con base a Pratica di Mare, è stato impiegato per soccorrere un uomo rimasto vittima di un grave trauma sull’isola di Capri.

L’equipaggio ha recuperato l’infortunato e lo ha trasportato con un team medico fino all’aeroporto di Napoli-Capodichino, dove è stato affidato alle cure ospedaliere.

L’ordine di missione è stato emesso dalla Sala Operativa del Rescue Coordination Center del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico.

Missioni salvavita fondamentali

Ancora una volta, l’Aeronautica Militare ha garantito un servizio essenziale in situazioni di emergenza, assicurando tempi rapidi e interventi cruciali per la sopravvivenza dei pazienti, soprattutto nei casi in cui ogni minuto può fare la differenza.