Catania, bimba di 3 mesi in pericolo di vita: volo d'urgenza dell'Aeronautica verso Roma

Si è concluso nel primo pomeriggio di oggi il trasporto sanitario d’urgenza di una bambina di tre mesi, in imminente pericolo di vita, trasportata dall’aeroporto di Catania a quello di Roma Ciampino a bordo di un velivolo Gulfstream G650 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare.

L’attivazione è avvenuta su richiesta della Prefettura di Catania alla Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea di Milano, che ha immediatamente interessato il 31° Stormo di Ciampino, uno dei Reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per questo tipo di missioni.

ll trasporto sanitario urgente si è reso necessario per consentire il trasferimento della piccola paziente dal Policlinico “G. Rodolico-San Marco” di Catania al Policlinico Universitario “A. Gemelli” di Roma. Durante il volo la bambina è stata assistita da un’équipe sanitaria composta da un medico e un infermiere ed è stata accompagnata dai genitori.

Il volo, come previsto dalle procedure per questo genere di attività, è stato autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che gestisce e coordina le attività della flotta dei velivoli di Stato.

Questo tipo di attività a favore della collettività è uno dei compiti istituzionali svolti dall’Aeronautica Militare. I Reparti di volo sono a disposizione della collettività 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di operare, anche in condizioni meteorologiche complesse, per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi, equipe mediche o ambulanze.

Ogni anno sono centinaia le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia.