CATANIA: Bimbo di 10 mesi muore in ospedale a causa del morbillo

Un bimbo di 10 mesi è morto stamani all'ospedale Garibaldi di Catania per complicanze legate al morbillo. Il piccolo era stato ricoverato ad Acireale e trasferito da due giorni nel nosocomio del capoluogo etneo per l'aggravarsi delle condizioni respiratorie e cardiocircolatorie.

Il bambino è deceduto alle 10.15 nel reparto di Rianimazione dell'ospedale.

Il piccolo era ricoverato nel reparto di pediatria dell'ospedale di Acireale perché affetto da morbillo, quando nel pomeriggio di due giorni fa le condizioni respiratorie e cardiocircolatorie si erano aggravate tanto da richiedere la necessità di un ricovero in Rianimazione.

Il bimbo già sofferente per un difetto cardiaco era stato ricoverato dal 3 al 16 marzo scorsi nel reparto di pediatria dell'ospedale Garibaldi-Nesima per una broncopolmonite e bronchiolite ed era stato dimesso migliorato con un programmato di un controllo a distanza di 10 giorni.

Medico,bimbo era piccolo per vaccino. Monito a altri

"Il tragico evento occorso al piccolo paziente, che non era nell'età da poter essere vaccinato e quindi ha contratto l'infezione da chi vaccinato non era, deve essere di monito affinchè tutti capiscano che vaccinandosi, si protegge non solo se stessi ma tutta la comunità . Lo afferma, contattato dall'ANSA, il dottore Sergio Pintaudi, direttore del reparto di rianimazione dell'ospedale Garibaldi-Centro di Catania dove stamattina è morto un bambino di 10 mesi per i postumi di un'infezione da morbillo. Nell'ospedale Garibaldi di Catania sono 218 i casi di morbillo diagnosticati, con due decessi

(RAINEWS)