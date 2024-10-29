CATANIA. BIMBO DI 2 ANNI OPERATO AD ENTRAMBI I FEMORI. ERA RIMASTO FERITO IN UN INCIDENTE STRADALE

E’ stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico nell’ospedale Garibaldi-Nesima di Catania un bimbo di due anni originario della provincia di Enna che aveva riportato alcuni traumi e le frattu...

E’ stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico nell’ospedale Garibaldi-Nesima di Catania un bimbo di due anni originario della provincia di Enna che aveva riportato alcuni traumi e le fratture di entrambi i femori in un incidente stradale avvenuto l’11 ottobre scorso mentre viaggiava in auto con i nonni.

Il piccolo in un primo momento era stato trasportato nel Pronto Soccorso dell’ospedale Umberto I di Enna ma poi era stato trasferito – con un elicottero atterrato nell’elipista dell’ospedale San Marco – nel Pronto Soccorso Pediatrico dell’ospedale Garibaldi-Nesima.

Dopo essere stato sottoposto ad una stabilizzazione di tipo emodinamica a causa di una anemia dovuta alle gravi fratture ed accertata la disponibilità di posto letto presso la Rianimazione Pediatrica del Presidio, il bambino è stato sottoposto ad una osteosintesi chirurgica delle fratture del femore destro e sinistro.

Ad eseguire il delicato intervento è stata l’equipe operatoria del direttore della U.O. di Ortopedia di Nesima Alessandro Famoso e composta dai dottori Salvatore Bonfiglio e Giuseppe Caff, dall’anestesista Francesco Margarone, dagli infermieri Renato Di Rocco e Susanna Sirena e dal tecnico di radiologia Stefano Mirabella.

La sinergia e il lavoro di squadra ha coinvolto al contempo il Pronto Soccorso Pediatrico, la Rianimazione Pediatrica, il reparto di Anestesia e Rianimazione, il Dipartimento Materno-Infantile ed il Dipartimento delle Chirurgie.

(Ansa)