CATANIA, BIMBO DI 2 ANNI TRASPORTATO D’URGENZA A LECCO CON VOLO AMBULANZA

Un bambino di due anni, che era ricoverato all'ospedale Garibaldi di Catania e bisognoso di cure specialistiche urgenti, è stato trasportato oggi pomeriggio all'aeroporto di Bergamo Orio al Serio a bo...

Un bambino di due anni, che era ricoverato all'ospedale Garibaldi di Catania e bisognoso di cure specialistiche urgenti, è stato trasportato oggi pomeriggio all'aeroporto di Bergamo Orio al Serio a bordo di un Falcon 900 dell'Aeronautica Militare, per il successivo ricovero all'ospedale Medea di Bosisio Parini, in provincia di Lecco.

Per il volo ambulanza, richiesto dalla Prefettura di Catania - rende noto l'Aeronautica Militare - è stato impiegato un equipaggio e un velivolo del 31° Stormo di Ciampino.

Il volo d'urgenza è stato immediatamente disposto e coordinato dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell'Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti anche quello di attivare e gestire i trasporti sanitari urgenti, dando l'ordine di decollo ai velivoli che la Forza Armata tiene in stato di prontezza, 24 ore su 24, in varie basi, per questo genere di necessità.