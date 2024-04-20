CATANIA, BIMBO DI 4 MESI TRASFERITO D’URGENZA A ROMA CON UN FALCON DELL’AERONAUTICA MILITARE

Un bimbo di quattro mesi, ricoverato presso il Policlinico di Catania e bisognoso di cure specialistiche urgenti, è stato trasportato all’aeroporto di Ciampino a bordo di un Falcon 50 dell’Aeronautica...

Per il volo ambulanza è stato impiegato un equipaggio ed un velivolo del 31° Stormo di Ciampino. Il volo d’urgenza, richiesto dalla Prefettura di Catania, è stato immediatamente disposto e coordinato dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare.