Catania, bimbo di appena 4 mesi trasferito d’urgenza a Genova con un volo militare

Un aereo dell’Aeronautica Militare ha trasportato il piccolo paziente dal Policlinico San Marco di Catania all’ospedale Gaslini di Genova

Concluso il trasporto sanitario d’urgenza, dall’aeroporto di Catania a quello di Genova, di un bambino di soli quattro mesi di vita, effettuato con un Gulfstream G-650 del 31^ Stormo dell’Aeronautica Militare.

Il piccolo paziente, ricoverato presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico San Marco di Catania, è stato imbarcato presso l’aeroporto catanese sul velivolo da trasporto militare. Durante il volo di trasferimento il piccolo è stato accompagnato da una equipe medica che lo ha costantemente assistito.

Il velivolo militare è successivamente atterrato all’aeroporto di Genova dopo circa un’ora di volo. Da qui il bimbo è stato trasferito a bordo di un’ambulanza, proseguendo il suo viaggio verso l’Ospedale Pediatrico Gaslini di Genova.

Lo speciale volo sanitario, richiesto dalla Prefettura di Catania è stato tempestivamente disposto e coordinato dalla Sala Situazioni di Vertice, dipendente dal Comando della Squadra Aerea – 1^ Regione Aerea di Milano, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti anche quello di attivare e gestire i trasporti sanitari urgenti, dando l’ordine di decollo ai velivoli che la Forza Armata tiene pronti, 24 ore su 24, in varie basi, per questo genere di necessità.

Il volo è stato autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che gestisce e coordina le attività della flotta dei velivoli di Stato.