Catania, bimbo picchiato con un cucchiaio: allontanato dalla famiglia insieme ai fratellini, affidati ai nonni materni

Catania – Sospesa la responsabilità genitoriale di madre e padre del bimbo picchiato con un mestolo.

Il Tribunale per i minorenni di Catania ha disposto la sospensione temporanea dell’esercizio della responsabilità genitoriale su tutti e quattro i figli della coppia coinvolta nel caso del bambino picchiato e umiliato in un video diventato virale sui social.

Accogliendo le richieste della procuratrice Carla Santocono, il Tribunale ha avviato il procedimento per la decadenza della responsabilità genitoriale. I minori sono stati collocati presso i nonni materni, ritenuti ambiente idoneo, con valutazione affidata a un’équipe multidisciplinare. È stato inoltre vietato ai genitori di avvicinarsi ai figli; gli incontri con la madre dovranno avvenire in spazi protetti. Nominata una tutrice e disposti controlli dei Servizi sociali e delle forze dell’ordine.

Il caso è esploso dopo la diffusione del video in cui il patrigno colpisce il bambino con un cucchiaio di legno urlandogli frasi minacciose. L’uomo, 59 anni, era stato fermato dalla Squadra Mobile della Questura di Catania per maltrattamenti aggravati, ma il gip Luigi Barone non ha convalidato il fermo, disponendo la scarcerazione dal carcere di Piazza Lanza e respingendo la richiesta di misura cautelare.

I pm Sebastiano Ardita e Alberto Santisi hanno annunciato ricorso al Tribunale del Riesame. Il minore, che ha raccontato altri episodi di violenza anche sulle sorelline, sarà ascoltato in audizione protetta. La vicenda resta al centro degli accertamenti giudiziari.