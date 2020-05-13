Una lettera che non è passata inosservato nel comando provinciale di via Beccaria. Così il comandante Giuseppe Verme ha deciso di rispondere e di fare recapitare la sua missiva a domicilio direttament...

Una lettera che non è passata inosservato nel comando provinciale di via Beccaria. Così il comandante Giuseppe Verme ha deciso di rispondere e di fare recapitare la sua missiva a domicilio direttamente dai vigili del fuoco. L'autore della lettera è il piccolo Dario, un bambino catanese di sette anni, che ha una smisurata passione per i vigili del fuoco che ha manifestato nella sua lettera indirizzata proprio ai suoi "eroi".

CATANIA, BIMBO SCRIVE AI VIGILI DEL FUOCO PER RINGRAZIARLI: I SUOI EROI VANNO A TROVARLO

Una missiva piena di ammirazione e tenerezza particolarmente apprezzata da tutti i vigili del fuoco che l'altro ieri sono andati a trovarlo. Così il piccolo Dario, con sua grande sorpresa, ha potuto incontrare, in un bel momento di tranquillità, i suoi "eroi" in carne ed ossa e scattare qualche foto ricordo.