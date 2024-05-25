CATANIA. BIMBO SI FERISCE IN BARCA A VELA, TRASFERITO D'URGENZA IN OSPEDALE DALLA GUARDIA COSTIERA

La Guardia Costiera di Catania ha portato a termine ieri una delicata operazione di soccorso aereo di estrema urgenza. Alle 13.55 l’elicottero Nemo 11-05 è decollato da Catania per dirigersi nella zon...

La Guardia Costiera di Catania ha portato a termine ieri una delicata operazione di soccorso aereo di estrema urgenza. Alle 13.55 l’elicottero Nemo 11-05 è decollato da Catania per dirigersi nella zona di intervento, 16 miglia nautiche ad est dell'isola di Alicudi.

Un bambino di quattro anni e mezzo, vittima di una grave ferita al pollice, è stato prontamente soccorso dall'equipaggio dell'elicottero della Base Aeromobili della Guardia Costiera di Catania Fontanarossa, e recuperato da una barca a vela sulla quale si trovava con il padre in navigazione.

L'intervento tempestivo, reso possibile anche grazie al supporto del GCA65 di Circomare Lipari, ha permesso di trasferire dopo poche decine di minuti il piccolo paziente al Policlinico di Messina, dove è stato immediatamente sottoposto a un intervento di chirurgia vascolare d'urgenza.