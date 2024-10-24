CATANIA: BLATTE E SPORCIZIA TRA I PRODOTTI IN UN BAR DI VIA ETNEA

Rimane alta l’attenzione del Comando Provinciale Carabinieri di Catania sul fronte della sicurezza alimentare, a tutela dei consumatori e, nei giorni scorsi, i militari della Stazione Carabinieri di P...

Rimane alta l’attenzione del Comando Provinciale Carabinieri di Catania sul fronte della sicurezza alimentare, a tutela dei consumatori e, nei giorni scorsi, i militari della Stazione Carabinieri di Piazza Dante, nell’ambito dei controlli congiunti con i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Catania (N.A.S.), hanno denunciato il titolare di uno storico bar – pasticceria catanese per violazioni nel settore igienico-sanitario.

Al riguardo, durante l’attività ispettiva all’interno dell’attività commerciale, situata in via Etnea, in pieno centro storico, i Carabinieri hanno accertato che il laboratorio di produzione e stoccaggio degli alimenti era in pessimo stato di manutenzione, perché sporco e male odorante.

I locali, infatti, presentavano tracce di unto e sporco pregresso, ed escrementi di topi erano sparsi un po’ ovunque, sia sul bancone dove venivano preparati i cibi sia sugli scaffali dove erano stati ammassati diversi kg di farina, zucchero, formaggi e riso.

Tra i cibi già pronti e le 1800 bottiglie di latte e lattine varie, i Carabinieri hanno riscontrato la presenza di blatte che si muovevano tra le confezioni, insudiciandole.

In virtù di tali violazioni, la merce, più di 500 kg tra dolciumi e rosticceria già pronta, 100 kg di gelato e anche tutte le bevande, è stata sequestrata penalmente e l’attività è stata sospesa, mentre il titolare, un 54 enne catanese, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.