Catania, blitz alla Playa: raffica di multe tra lidi e chioschi, oltre 20mila euro di sanzioni

La Polizia di Stato ha coordinato una serie di controlli straordinari nella zona della Playa, a tutela della legalità e a garanzia della sicurezza dei tanti cittadini e turisti che, in queste calde giornate estive, affollano le spiagge del litorale catanese.

L’attività è stata coordinata dai poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e ha visto impegnati diversi poliziotti della squadra volanti e moto volanti della Questura, del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale” e gli agenti della Polizia Locale.

Il servizio si è sviluppato lungo viale Kennedy per accertare il rispetto delle autorizzazioni per la somministrazione e la vendita di alimenti e bevande da parte dei titolari dei chioschi e per verificare l’osservanza delle norme da parte dei gestori dei lidi.

In uno degli stabilimenti balneari controllati, il gestore è stato sanzionato per occupazione abusiva di suolo pubblico, per omesso aggiornamento della Scia sanitaria e perché sprovvisto dell’autorizzazione necessaria per la vendita di alcolici, nonché per l’assenza di autorizzazione per il lo sportello per il prelievo di contanti. Al riguardo, sono scattate sanzioni per oltre 4.000 euro.

Per quanto riguarda le verifiche in due chioschi, nei pressi delle spiagge libere, il titolare di entrambe le attività commerciali è stato sanzionato dalla Polizia Locale “annonaria” per oltre 16.000 euro per il mancato aggiornamento della Scia, per la mancanza dei requisiti igienico-edilizi e per la mancata previsione dei bagnini nelle aree delle spiagge libere di riferimento.

Nel corso dell’attività si è provveduto anche monitorare le condotte di automobilisti e motociclisti per assicurare il rispetto delle norme del Codice della Strada. Sono state identificate 127 persone, delle quali 25 già note alle forze di Polizia, e sono stati controllati 59 veicoli, tra auto e scooter. Sono stati sanzionati 15 conducenti per diverse violazioni al Codice della Strada, in particolar per omessa revisione del veicolo, mancanza di copertura assicurativa e per guida senza patente.