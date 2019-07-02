CATANIA, BLITZ ANTIDROGA: 25 ARRESTI DEI CARABINIERI

Blitz antidroga dei carabinieri del comando provinciale di Catania che hanno sgominato un gruppo criminale legato al clan Cappello che gestiva una "piazza di spaccio" nel popoloso rione di Librino.Mil...

Blitz antidroga dei carabinieri del comando provinciale di Catania che hanno sgominato un gruppo criminale legato al clan Cappello che gestiva una "piazza di spaccio" nel popoloso rione di Librino.

Militari dell’Arma stanno eseguendo nei confronti di 25 persone un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip su richiesta della Direzione distrettuale antimafia etnea.

I reati contestati, a vario titolo, sono di associazione finalizzata al traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti con l’aggravante del metodo mafioso.

L’operazione, denominata "Fossa dei leoni", è l’epilogo di una indagine condotta dai carabinieri dal settembre 2017 al febbraio 2018 che ha consentito di definire la struttura, le posizioni di vertice e i ruoli dei componenti del gruppo criminale attivo nel popolare quartiere Librino di Catania e riconducibile al clan mafioso dei Cappello.