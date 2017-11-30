CATANIA: BLITZ ANTIDROGA DEI CARABINIERI NEL ‘FORTINO’ DI LIBRINO, 36 ARRESTI E 100 PERQUISIZIONI

E' in corso a Catania una imponente operazione antidroga del comando provinciale che vede impegnati oltre 200 carabinieri che stanno eseguendo 36 arresti e oltre 100 perquisizioni.I militari stanno pa...

A cura di Redazione 30 novembre 2017 07:53

