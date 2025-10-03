Catania – Blitz dei Carabinieri: 7 misure cautelari per rapine, armi e associazione a delinquere

Catania – Sin dalle prime ore di questa mattina i Carabinieri del Comando Provinciale, con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia” e delle unità cinofile del Nucleo di Nicolosi, st...

Catania – Sin dalle prime ore di questa mattina i Carabinieri del Comando Provinciale, con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia” e delle unità cinofile del Nucleo di Nicolosi, stanno dando esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 7 persone.

Per 6 di loro in carcere, mentre un indagato è stato posto agli arresti domiciliari.

L’inchiesta della Procura etnea ipotizza a vario titolo, ferma restando la presunzione d’innocenza fino a sentenza definitiva di condanna, reati che vanno dall’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio, alla rapina aggravata, lesioni personali, possesso di segni distintivi contraffatti e alla detenzione e porto illegale di armi e oggetti atti a offendere.

L’attività investigativa, condotta tra novembre 2024 e giugno 2025 dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa, è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Catania, che ha richiesto ed ottenuto dal Gip del Tribunale Etneo le odierne misure cautelari.

Ulteriori dettagli sull’operazione e sui soggetti destinatari delle misure cautelari saranno resi noti nel corso della conferenza stampa che si terrà, alle ore 10.00 odierne, nella “Sala Riunioni” della Procura della Repubblica di Catania sita al 1° piano del Palazzo di Giustizia.