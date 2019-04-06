CATANIA. BLITZ DEI CARABINIERI NEL QUARTIERE LIBRINO, I “LUPI” SCOVANO DELLE ARMI IN UN SOTTOTETTO

Imponente servizio anticrimine svolto ieri sera dai Carabinieri del Comando Provinciale di Catania che, con in campo le componenti del Nucleo Investigativo e di personale della Compagnia di Catania Fo...

Imponente servizio anticrimine svolto ieri sera dai Carabinieri del Comando Provinciale di Catania che, con in campo le componenti del Nucleo Investigativo e di personale della Compagnia di Catania Fontanarossa, hanno battuto palmo a palmo l’intero quartiere.

Interi caseggiati di viale San Teodoro e Viale Grimaldi, zone rinomate per lo spaccio di sostanze stupefacenti, controllate dalla criminalità organizzata, sono stati perquisiti.

Durante una di queste perquisizioni, gli uomini della Squadra “Lupi”, in un sottotetto di pertinenza della palazzina ubicata al civico 15 di viale Grimaldi, sono state scovate e sequestrate le seguenti armi e munizioni:

1 Fucile semiautomatico, marca Franchi, cal.12 e 1 fucile doppietta, marca Beretta, cal.16, ambedue provento di furto avvenuto a Locri (RC) l’8 aprile 2015; 1 pistola, marca Beretta, mod.92S, cal.9x19 parabellum, con provenienza in corso di accertamento; 1 pistola, marca Beretta, modello 82/B, cal.7,65, con la matricola abrasa; 1 pistola, marca Beretta, mod.81/F, cal.7,65, con la matricola abrasa; 99 cartucce cal.12, 33 cal.9x21e 60 cal.7,65.

Mentre altri militari, in viale San Teodoro 8, liberavano un cane, razza Bull Terrier, di anni 1, segregato all’interno di un box artigianale fatiscente, in evidente stato di abbandono e malnutrizione.

Il proprietario, un pregiudicato catanese di 25 anni, è stato denunciato per maltrattamenti di animali. Il cagnolino è stato soccorso da personale del servizio veterinario dell’ A.S.P. di Catania ed affidato ad una associazione di volontari.

Nel medesimo contesto operativo gli operanti hanno altresì raggiunto i seguenti risultati:

Denunciati tre pregiudicati catanesi, tra i quali una donna, per inosservanza degli obblighi imposti dalla misura degli arresti domiciliari; denunciato un sorvegliato speciale poiché sorpreso alla guida di un’autovettura rubata precedentemente a Misterbianco;

denunciate sei persone, tra le quali cinque donne, per furto aggravato.

Durante il controllo della palazzina individuata al civico 6 di viale Bummacaro i militari hanno riscontrato che tutte e sei avevano allacciato i loro contatori alla rete elettrica pubblica.

Segnalati alla Prefettura quattro giovani catanesi per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.

Fermati e perquisiti, sono stati trovati in possesso di diverse dosi di marijuana.



Irrogate sanzioni amministrative ad un Panificio di viale Castagnola per oltre 2.000 euro.

Identificate 68 persone; controllati 38 veicoli: controllati 21 soggetti sottoposti agli arresti domiciliari.

Le armi sequestrate, nei prossimi giorni, saranno inviate agli specialisti del R.I.S. di Messina che potrebbero stabilirne, oltre alla provenienza, l’eventuale utilizzo in pregressi episodi criminosi.