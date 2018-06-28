CATANIA: Blitz dei CC nel fortino della droga. 27 arresti, circa 50 le perquisizioni

Dalle prime ore del mattino, circa 200 Carabinieri del Comando Provinciale di Catania con l’ausilio del Nucleo Elicotteri di Fontanarossa, di squadre della Compagnia di Intervento Operativo del XII Reggimento “Sicilia” e di unità cinofile, stanno passando al setaccio un intero agglomerato del centro storico della città, nel popolare quartiere San Cristoforo, considerato il più redditizio supermarket cittadino della droga, all’esito di una imponente complessa attività investigativa della Compagnia Carabinieri di Catania Piazza Dante che ha portato all’emissione di un provvedimento di custodia cautelare nei confronti di 27 indagati, emesso dall’Ufficio Gip del Tribunale etneo su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e marijuana.

L’indagine ha consentito di accertare la convivenza pacifica di due piazze di spaccio riconducibili a differenti gruppi criminali site a meno di 100 metri di distanza l’una dall’altra, con numerosi episodi di “collaborazione” avvalendosi di un sistema di vedette che, munite di veicoli e motocicli, avevano il compito di avvisare i pusher dell’eventuale presenza di FF.PP.

I particolari dell’operazione verranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 10,20 presso la sala stampa della Procura Distrettuale della Repubblica di Catania.