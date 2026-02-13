Catania, blitz del NAS in un magazzino cinese: sequestrati oltre 1.000 costumi di Carnevale per bambini, multa da 3mila euro

Catania, sequestrati oltre 1.000 costumi di Carnevale per bambini, multa da 3mila euro

Il NAS di Catania, nell’ambito della Strategia operativa mensile di controllo di articoli e prodotti dolciari carnevaleschi disposta dal Comando Carabinieri Tutela della Salute, ha ispezionato il magazzino di un grossista cinese sito nella periferia ovest catanese dove ha individuato e sequestrato amministrativamente più di mille abiti di carnevale destinati ai bambini.

Il titolare è stato segnalato alle Autorità competenti e sanzionato per un importo di 3mila euro.

L’intervento effettuato dal NAS di Catania si inserisce nel quadro delle attività di controllo finalizzate alla tutela della salute pubblica, con particolare attenzione ai prodotti destinati ai bambini, categoria di consumatori particolarmente vulnerabile. Nell’ambito dei controlli disposti a livello nazionale sugli articoli carnevaleschi, i Carabinieri del NAS hanno ispezionato il magazzino di un grossista, rinvenendo e sequestrando oltre mille costumi di Carnevale, per bambini, che erano pronti per essere immessi sul mercato

Il sequestro si è reso necessario perché il distributore non è stato in grado di dimostrare la provenienza e l’origine dei prodotti, i quali risultavano inoltre privi della marcatura CE, requisito indispensabile per la commercializzazione all’interno dell’Unione Europea. La mancanza di tale marcatura rappresenta una violazione della normativa sulla sicurezza generale dei prodotti, recepita in Italia dal Codice del Consumo, che impone che tutti i beni immessi sul mercato siano sicuri e conformi agli standard previsti dalla legge.

In particolare, la marcatura CE attesta che il prodotto è stato sottoposto alle necessarie valutazioni di conformità e che rispetta i requisiti essenziali in materia di salute, sicurezza e tutela del consumatore.

Nel caso dei costumi per bambini, l’assenza di garanzie sulla conformità è un aspetto di estrema gravità. Questi articoli vengono indossati a contatto diretto con la pelle e spesso per diverse ore, per cui materiali scadenti o non controllati possono comportare rischi concreti, come reazioni allergiche, esposizione a sostanze chimiche nocive o pericoli legati all’infiammabilità dei tessuti. Inoltre, senza una chiara tracciabilità del prodotto, risulta impossibile risalire al produttore o all’importatore responsabile, rendendo inefficaci eventuali azioni di richiamo dal mercato in caso di problemi per la salute.

Il rispetto di queste norme non ha quindi una finalità meramente formale, ma rappresenta uno strumento essenziale di prevenzione. Garantire che i prodotti siano tracciabili e certificati significa tutelare i consumatori, in particolare i più piccoli, e assicurare un mercato basato su regole chiare e sulla concorrenza leale. L’attività del NAS, oltre a reprimere le violazioni, svolge un ruolo fondamentale nel prevenire la diffusione di prodotti potenzialmente pericolosi, contribuendo a rafforzare la fiducia dei cittadini e a promuovere una cultura della sicurezza e della legalità.