CATANIA: BLITZ DELLA POLIZIA, DECAPITATO IL GRUPPO ARENA LEGATO AL CLAN SANTAPAOLA

Vasta operazione della Polizia di Stato di Catania che ha eseguito, dalle prime luci dell’alba, diverse ordinanze di custodia cautelare emesse dal Gip di Catania, su richiesta della Procura Distrettuale della Repubblica di Catania, a carico di un sodalizio criminale responsabile di associazione per delinquere finalizzata al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione vede il coinvolgimento di circa 20 destinatari di provvedimenti restrittivi appartenenti a una consorteria criminale operante nel quartiere Librino del capoluogo etneo e riconducibile ai gruppo criminale degli Arena, articolazione del clan mafioso Santapaola Ercolano.

Nel corso dell’attività operativa sono stati impiegati più di 100 uomini della Questura di Catania nonché squadre del X Reparto Mobile di Catania, equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine e del Reparto Volo.

I particolari dell operazione verranno illustrati in data odierna nel corso di una conferenza stampa che si terra in Questura in piazza S.Nicolella alle ore 11