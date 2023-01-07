CATANIA. BLOCCATI CON IL PONTEGGIO IN AUTO: DUE ARRESTATI

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di pattugliamento disposti dal Comando Provinciale di Catania durante il periodo delle festività, hanno arrestato in...

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di pattugliamento disposti dal Comando Provinciale di Catania durante il periodo delle festività, hanno arrestato in flagranza di reato due catanesi di 37 e 44 anni, entrambi già noti alle Forze dell’Ordine, per “furto aggravato”.

Nella circostanza la Centrale Operativa dell’Arma, a seguito della telefonata di un passante che aveva segnalato al 112 NUE la presenza di due persone sospette all’interno di un cantiere edile in viale Castagnola, ha immediatamente fatto convergere la gazzella sul luogo indicato per le verifiche del caso.

In particolare i militari, dopo essersi posti in osservazione, hanno effettivamente notato i due catanesi intenti a caricare le componenti di un ponteggio all’interno dell’abitacolo di una Lancia Y, noleggiata per l’occasione da uno dei due arrestati, dove erano già state riposte diverse pedane.

I due sono stati quindi bloccati dai militari e posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha convalidato l’arresto.