CATANIA. BLOCCATI MENTRE TENTANO DI RUBARE UN MOTORINO: UNO È MINORENNE

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Catania durante il decorso arco notturno hanno arrestato in flagranza del reato di tentato furto, due giovani catanesi di cui un minorenne già noto alle Forze d...

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Catania durante il decorso arco notturno hanno arrestato in flagranza del reato di tentato furto, due giovani catanesi di cui un minorenne già noto alle Forze dell’Ordine.

Nel corso di un controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dei reati contro il patrimonio nel quartiere Ognina, i militari hanno sorpreso i due giovani che armeggiavano vicino ad un ciclomotore Kymco e insospettiti dalla loro presenza si sono avvicinati, accertando che erano già riusciti a divellere il bloccasterzo e la carenatura del motorino e stavano cercando di avviarlo mediante manomissione dei cavi elettrici.

L’intervento tempestivo dei Carabinieri ha impedito che i due potessero impossessarsi del motorino, che a seguito di accertamenti è risultato di proprietà di un residente al quale è stato restituito.

I due giovani sono stati perquisiti e trovati in possesso di strumenti da effrazione, utilizzati per asportare il ciclomotore, pertanto sono stati posti a disposizione delle Autorità Giudiziarie ordinaria e per i minorenni, che ha hanno entrambe convalidato gli arresti e rispettivamente disposto la misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria per il 19enne e gli arresti domiciliari per il minorenne da espiare presso una comunità per minori.