CATANIA: BLOCCATO A SAN GREGORIO CON UN CHILOGRAMMO DI COCAINA
La Polizia di Stato ha tratto in arresto:GULLUNI Salvatore pregiudicato,responsabile del reato di trasporto e detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina.A seguito di attività info-investigat...
La Polizia di Stato ha tratto in arresto:
GULLUNI Salvatore pregiudicato,
responsabile del reato di trasporto e detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina.
A seguito di attività info-investigativa, personale della Squadra Mobile Sezione “Antidroga” apprendeva che, nel pomeriggio di ieri, sarebbe giunto in questo centro un carico di droga trasportato da un soggetto calabrese a bordo di un’autovettura Mercedes station wagon.
Alla luce di quanto appreso, il citato personale predisponeva un mirato servizio di osservazione presso i caselli dell’autostrada A/18, in località San Gregorio (CT).
Dopo alcune ore di attesa, il personale della citata Sezione notava un soggetto, viaggiante a bordo di un’autovettura, Mercedes del tipo segnalato, pertanto decideva di procedere al suo controllo.
A seguito di espressa richiesta degli uomini dell’Antidroga GULLUNI, proveniente da Gioia Tauro (RC), non forniva spiegazioni plausibili circa il suo viaggio in Sicilia, mostrando, nella circostanza, segni di insofferenza al controllo che, in prima battuta, dava esito negativo.
GULLUNI veniva accompagnato presso gli uffici della Mobile ove gli agenti dell’Antidroga procedevano ad un’accurata perquisizione, ad esito della quale veniva rinvenuto n.1 panetto di cocaina per un peso complessivo di 1 kg..
Espletate le formalità di rito, GULLUNI Salvatore è stato associato presso il carcere di Catania piazza Lanza a disposizione dell’A.G.
La droga del valore di circa 40.000 euro, immessa su “piazza” avrebbe raggiunto il valore di 120.000 euro circa.