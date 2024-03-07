CATANIA. BLOCCATO DOPO UN INSEGUIMENTO: ERA IN POSSESSO DI UN “TIRAPUGNI” E UNA MAZZA DA BASEBALL TRA I SEDILI ANTERIORI

Nel corso della notte, gli agenti della Squadra volante hanno intercettato un veicolo che procedere a velocità sostenuta in viale Antoniotto Usodimare.Nel tentativo di bloccare la macchina, si sono me...

Nel corso della notte, gli agenti della Squadra volante hanno intercettato un veicolo che procedere a velocità sostenuta in viale Antoniotto Usodimare.

Nel tentativo di bloccare la macchina, si sono messi al suo inseguimento, terminato poi in via Casagrande, dove l’hanno raggiunta e bloccata.

Sentito sul motivo di quella pericolosissima andatura, il conducente – un 23enne catanese – ha riferito che stava accompagnando al Pronto Soccorso una ragazza che era stata colta da malore.

A quel punto, però, gli agenti hanno scortato l’auto con gli occupanti fino all’ospedale Garibaldi, dove i medici hanno visitato la ragazza, senza però riscontrare nulla di quanto segnalato.

Insospettiti dall’accaduto, i poliziotti hanno deciso di procedere con una perquisizione che ha dato esito positivo. All’interno dell’autovettura hanno rinvenuto un “tirapugni” e una mazza da baseball tra i sedili anteriori.

Al termine delle attività di rito, il 23enne è stato indagato in stato di libertà per porto di armi od oggetti atti ad offendere.