CATANIA: BLOCCATO DURANTE LA NOTTE CON UNA PISTOLA CON IL COLPO IN CANNA, ARRESTATO

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato nella flagranza MUSUMECI Carmelo, 36enne, catanese, per porto abusivo di arma clandestina, detenzione abusiva di armi e munizioni e

ricettazione.

La notte scorsa i militari, durante un servizio di controllo del territorio, transitando per via Di Giacomo hanno notato l’uomo camminare con un atteggiamento sospetto. Il reo accortosi della presenza dei Carabinieri ha tentato di disfarsi di una pistola, lanciandola sotto una macchina parcheggiata.

Il 36enne è stato subito bloccato e la pistola, una Beretta cal. 380 con matricola abrasa e col colpo in canna e ulteriori sette colpi nel caricatore, è stata recuperata.

L’arma, in buono stato d'uso, è stata sequestrata ed inviata al Reparto Investigazioni Scientifiche di Messina per accertamenti tecnico balistici del caso e per stabilire se la stessa sia stasa utilizzata eventuali azioni criminose.

L’arrestato è stato associato nel carcere di Piazza Lanza, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.