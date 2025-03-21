CATANIA, BLOCCATO MOTOCARRO MENTRE SCARICA RIFIUTI: SENZA PATENTE, ASSICURAZIONE E CON TARGA DI UNA FIAT PUNTO

Prosegue senza sosta l’azione di contrasto all’abbandono illecito dei rifiuti e al mancato rispetto del calendario di conferimento. Negli ultimi otto giorni, le forze dell’ordine hanno intensificato i...

Prosegue senza sosta l’azione di contrasto all’abbandono illecito dei rifiuti e al mancato rispetto del calendario di conferimento. Negli ultimi otto giorni, le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli in diverse zone della città, tra cui via della Regione, Medaglie d’Oro, Mario Rapisardi, via Rasà, via S. M. Castaldi, via Pacini, via Oberdan, piazza Sciuti, piazza Carlo Alberto, via A. Di Sangiuliano e piazza Turi Ferro.

Nel corso delle operazioni, sono stati sanzionati 105 trasgressori ai sensi dell’ordinanza sindacale n. 27 del 2023, con multe dell’importo di 333 euro ciascuna. Inoltre, sei soggetti sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per il reato di abbandono di rifiuti.

In Corso dei Mille, un motocarro con due persone a bordo, in abiti da lavoro, è stato sorpreso in flagrante mentre abbandonava rifiuti di tipo Raee (rifiuti apparecchiature elettriche ed elettroniche) ed edile. Dai successivi controlli, è emerso che il conducente non aveva mai conseguito la patente di guida, mentre il veicolo risultava privo di copertura assicurativa, revisione periodica e dotato di una targa contraffatta, risultata riconducibile a una Fiat Punto.

Un altro caso analogo si è verificato in via Naumachia, dove un soggetto ha abbandonato rapidamente infissi dal cassone della sua motoape priva di targa, dileguandosi nel tentativo di far perdere le proprie tracce.

Tuttavia, la sua fuga è stata vana: mentre gli agenti della Sezione Ambientale, in costante coordinamento con il Commissario Lizzio, stavano procedendo al sequestro del primo veicolo, hanno individuato il soggetto che entrava nel parcheggio di Corso dei Mille civico 26.

Fermato dalla pattuglia, il trentenne è stato deferito all’Autorità Giudiziaria e sanzionato per guida senza patente, mancanza di copertura assicurativa, del certificato di proprietà e assenza di targa, per un totale di 6.500 euro di multa.

L’amministrazione comunale ribadisce la propria determinazione nel contrastare l’abbandono illecito dei rifiuti e invita la cittadinanza a rispettare le norme vigenti per garantire il decoro e la pulizia della città e punire i responsabili di questi atti incivili.