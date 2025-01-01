CATANIA. BOTTI DI CAPODANNO: GRAVE 50ENNE DI BRONTE, FERITA BAMBINA DI 3 ANNI

Diversi accessi in Pronto Soccorso, a causa dello scoppio dei “botti” della notte di Capodanno, sono stati registrati nelle scorse ore nell’Azienda Ospedaliera per l’emergenza Cannizzaro di Catania, i...

È stato ricoverato al Centro Grandi Ustioni, dopo il primo trattamento al PS in codice rosso, un 50enne di Bronte che ha subìto un’ustione al volto causata dalla fiammata di un petardo; l’uomo, vigile e cosciente, è nel complesso in buone condizioni.

Un 25enne di Catania, in codice giallo per un trauma facciale, con ferite al naso e al viso, è stato fino a stamattina al trauma center dove è stato sottoposto agli approfondimenti del caso.

Nella tarda serata, un 38enne della provincia era stato trattato al PS per la ferita procuratasi a un dito di una mano.

Gli specialisti di chirurgia plastica sono intervenuti su un 21enne di Lentini con ferita alla mano sinistra con perdita di sostanza.

Anche una bambina di 3 anni ha fatto ricorso alle cure del Pronto Soccorso pediatrico per le conseguenze dello scoppio di un petardo e fortunatamente è stata dimessa senza gravi conseguenze.

Nel corso della notte, diversi giovanissimi si sono rivolti al PS dell’Ospedale Cannizzaro per abuso di alcolici.