CATANIA. BUTTA FUORI GLI OSPITI E CERCA DI STRANGOLARE LA MOGLIE: ARRESTATO

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale, nella flagranza di reato, hanno arrestato un 28enne cittadino di origini domenicane perché gravemente indiziato di maltrattamenti in famig...

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale, nella flagranza di reato, hanno arrestato un 28enne cittadino di origini domenicane perché gravemente indiziato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

Sono accorsi immediatamente quando, intorno alle 3 del mattino, alcuni residenti di via Macrì hanno chiamato il 112 perché preoccupati per la sorte di una 32enne, anche lei dominicana, a seguito delle grida che si levavano da quell’appartamento.

I militari hanno quindi fatto ingresso nello stabile trovando l’uomo nell’androne, il quale ha loro riferito che la moglie era andata in escandescenze a causa degli effetti dell’alcol di cui aveva fatto abuso.

Ben presto, però, i militari hanno constatato tutt’altra verità perché entrati nell’abitazione hanno verificato la presenza di macchie di sangue sul pavimento, indumenti ed oggetti disseminati in terra, trovando anche la porta della stanza da letto chiusa con all’interno la donna che, nonostante le loro rassicurazioni, proprio non voleva saperne di aprirla perché timorosa dell’eventuale presenza del marito.

In effetti, dopo una difficile opera di convincimento, i militari sono riusciti a far uscire la donna che a dire il vero recava nel corpo gli inequivocabili segni di una colluttazione, con lividi sul collo, sul viso, al braccio sx ed alcune unghie rotte e sanguinanti.

La donna, finalmente rassicuratasi, ha raccontato loro che la sera precedente il marito l’aveva aggredita a tavola mentre consumavano la cena con amici, in quel frangente intervenuti proprio per fermare fisicamente l’uomo che poi però, dopo averli allontanati da casa, ha finito la sua opera con la moglie picchiandola ed addirittura tentando di strangolarla.

La poveretta, nonostante i soccorsi a lei prestati dal personale del 118 chiamato dai Carabinieri, non ha voluto essere trasportata in ospedale mentre il marito, come disposto dal magistrato, è stato posto agli arresti domiciliari presso l’abitazione della madre.