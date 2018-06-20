95047

CATANIA: Cadavere trovato in strada, forse è un senzatetto

20 giugno 2018 11:21
In via Sant'Euplio, a Catania, proprio sotto il ponte della Villa Bellini, è stato trovato un cadavere. Gli agenti della polizia municipale, giunti sul posto, hanno chiuso la strada al traffico intorno alle 9,30 per permettere alla polizia scientifica di investigare. Potrebbe trattarsi, secondo le prime indiscrezioni, di un clochard, che di solito dormono nella zona sui marciapiedi della strada.

Non si conosce ancora l'identita' dell'uomo. Sono in corso accertamenti per stabilire la causa della morte.

IN AGGIORNAMENTO

