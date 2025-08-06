CATANIA. Calci e pugni contro tre omosessuali in fast food: ragazza ferma il pestaggio con spray al peperoncino. Due arresti

Il 30 luglio, su disposizione di questa Procura Distrettuale della Repubblica, la Polizia di Stato di Catania ha dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misura cautelare, emessa in data 28...

Il 30 luglio, su disposizione di questa Procura Distrettuale della Repubblica, la Polizia di Stato di Catania ha dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misura cautelare, emessa in data 28 luglio 2025 dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Catania, nei confronti di due soggetti: B.S. (classe 2006) e P.C. (classe 2004) (già detenuto per altra causa).

Secondo l’impostazione accusatoria accolta dal GIP, ferma restando la presunzione d’innocenza fino a sentenza definitiva di condanna, alla luce degli elementi attualmente disponibili e considerando la fase processuale preliminare che non ha ancora permesso l’instaurazione del contraddittorio davanti al giudice, gli indagati sono ritenuti gravemente indiziati, in concorso tra loro e con un altro soggetto minore, per il quale procede la competente Procura per i minorenni, dei reati di violenza privata (tentata e consumata) e lesioni aggravate dalla partecipazione di un minore, dall’utilizzo di armi e dalla finalità della discriminazione omofoba.

Il provvedimento restrittivo in parola scaturisce da investigazioni, di tipo tradizionale, coordinate da questo Ufficio e svolte da personale specializzato della III Sezione Investigativa “Reati contro la persona, sessuali e in pregiudizio di minori” della Squadra Mobile di Catania, a seguito di un’aggressione, avvenuta il 26 aprile 2025, ai danni di tre giovani, che hanno riportato lesioni con prognosi oscillanti tra i 7 ed i 21 giorni.

Le tempestive indagini, consistenti in dichiarazioni delle vittime, testimonianze oculari, riconoscimenti fotografici, immagini di videosorveglianza e comparazioni con elementi estrapolati dai social network, hanno permesso una ricostruzione indiziaria univoca e coerente del brutale pestaggio, avvenuto in un noto fast food di questo Capoluogo, sito in piazza Borsellino, allorquando i tre autori, infastiditi dai discorsi di natura omossessuale delle vittime, le hanno aggredite in malo modo, con schiaffi, calci, pugni e lancio di sgabelli.

La matrice omofoba, basata sull’orientamento sessuale delle vittime, è emersa in virtù della collaborazione degli escussi e delle persone offese, che non hanno riportato conseguenze più gravi grazie all’intervento di una ragazza presente al locale che, spruzzando in aria lo spray al peperoncino, ha reso l’ambiente irrespirabile, e di un operatore ecologico che ha bloccato uno degli aggressori intento a colpire un ragazzo con un casco.

Espletate le formalità di rito, sottoposti alla misura dell’obbligo di dimora presso il comune di Catania con la prescrizione di non allontanarsi dall’abitazione dalle 21:00 alle 06:30 di tutti i giorni, i due destinatari sono stati messi a disposizione dell’A.G. mandante.