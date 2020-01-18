CATANIA: CANDELORA D’ORO 2020 AI VIGILI DEL FUOCO

Sarà consegnata ai vigili del fuoco del comando provinciale di Catania la Candelora d’oro 2020. La più alta onorificenza della città quest’anno premia l’impegno, la dedizione, il sacrificio e l’abnega...

Sarà consegnata ai vigili del fuoco del comando provinciale di Catania la Candelora d’oro 2020. La più alta onorificenza della città quest’anno premia l’impegno, la dedizione, il sacrificio e l’abnegazione del corpo nazionale da sempre attivo nell’emergenza, nel soccorso e nella protezione civile.

Il sindaco Salvo Pogliese ha voluto riconoscere anni di impegno profuso dai pompieri etnei insigniti nei mesi scorsi anche della medaglia d’oro al merito civile, consegnata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in una cerimonia all’interno del teatro Bellini di Catania in occasione dell’ottantesimo anniversario della fondazione del corpo nazionale, evidenziando la loro “generosa abnegazione e il loro straordinario impegno”.

Nella motivazione vengono sottolineati i sacrifici, anche in termini di vite umane del comando catanese, ricordando i vigili Dario Ambiamonte e Giorgio Grammatico morti durante un intervento per fuga di gas il 20 marzo del 2018. E ancora il sacrificio e l’impegno messo in campo durante il sisma di Santo Stefano del 2018, evento in cui i vigili del fuoco di Catania si distinsero per i soccorsi immediati alle popolazioni terremotate e successivamente per l’importante opera di recupero dei beni culturali e architettonici della zona.

Il sindaco Pogliese consegnerà la Candelora d’oro 2020 la sera del 2 febbraio al comandante provinciale dei vigili del fuoco di Catania, Giuseppe Verme, con una cerimonia ufficiale a Palazzo degli Elefanti alla presenza del presidente del Consiglio comunale Giuseppe Castiglione e di tutta giunta.