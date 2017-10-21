CATANIA: CANE FIUTA DROGA, TROVA 1 KG MARIJUANA

I Carabinieri della Compagnia di Gravina di Catania, collaborati dai colleghi del Nucleo Cinofili di Nicolosi, hanno arrestato nella flagranza il 23enne catanese Orazio TENENTE, poiché ritenuto respon...

I Carabinieri della Compagnia di Gravina di Catania, collaborati dai colleghi del Nucleo Cinofili di Nicolosi, hanno arrestato nella flagranza il 23enne catanese Orazio TENENTE, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Troppi “clienti” sotto quei portici del caseggiato popolare di Via Balatelle 75 a San Giovanni Galermo. Questo quanto osservato con discrezione dai militari del Nucleo Operativo che al momento opportuno sono intervenuti per bloccare il pusher nel preciso istante in cui piazzava la dose all’assuntore di turno in cambio di denaro.

Gli operanti, ispezionando tutta la zona, hanno recuperato e sequestrato grazie al prezioso fiuto del Labrador antidroga “Ivan”: Oltre 1 Kg di marijuana, in gran parte già suddivisa in dosi pronte allo smercio, 5 bilancini elettronici di precisione, circa 200 euro in contanti, in banconote di diverso taglio, nonché 29 cartucce da caccia di vario calibro.

L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere di Catania Piazza Lanza.