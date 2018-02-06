CATANIA: Canili lager, sette persone denunciate

Nei giorni scorsi, personale del Commissariato Borgo Ognina ha effettuato controlli straordinari finalizzati al contrasto del crimine diffuso nel quartiere Villaggio Dusmet.

Particolare rilievo assume il controllo in una via del suddetto quartiere dove i poliziotti hanno notato la presenza di diversi manufatti con costruzioni in rete metallica e in parte in cemento realizzati abusivamente occupando la via pubblica e, fatto grave, é che vi erano rinchiusi cani che davano segni di insofferenza, atteso anche i piccoli spazi.

Al fine di accertare l’eventuale maltrattamento degli animali e l’invasione abusiva dello spazio pubblico, i poliziotti hanno proceduto al controllo di detti luoghi e, in effetti, è stata riscontrata l'occupazione abusiva di un'ampia superfice di centinaia di metri quadri che, recintata illegalmente, é divenuta una struttura/canile con presenza di diverse gabbie in rete metallica e cemento separate che contenevano cani e che, di fatto, erano divenute pertinenze di abitazioni limitrofe.

Individuati i 7 proprietari degli animali, residenti nei pressi di detta area, gli stessi hanno subito ammesso di avere costruito abusivamente dette strutture e di essere proprietari dei tre cani trovati (altri gabbie erano vuote), hanno anche riferito che erano privi di “micro chip” e precisato di non avere luoghi idonei presso le proprie abitazioni.

Per tali motivi, le 7 persone sono state indagate in stato di libertà per i reati previsti dagli art. 633 e 727 cp che puniscono l'invasione illegale di terreni e la detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura tali da creargli gravi sofferenze. A tal proposito, si precisa che detti animali erano custoditi in spazi angusti, luoghi sporchi ed esposti alle intemperie con assenza di acqua e cibo su un lastrico di cemento che al momento del controllo risultava bagnato.

Detti soggetti sono stati altresì indagati per il reato di abusivismo edilizio.