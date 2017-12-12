CATANIA: Capodanno a Catania in due piazze: musica sotto il segno di Bellini

Sarà un Capodanno all’insegna di Vincenzo Bellini, autentico “Genius Loci” di Catania. Il cuore della città, piazza Università e piazza Duomo, diventerà un grande “salone delle feste” dove la gente si...

Sarà un Capodanno all’insegna di Vincenzo Bellini, autentico “Genius Loci” di Catania. Il cuore della città, piazza Università e piazza Duomo, diventerà un grande “salone delle feste” dove la gente si ritroverà per brindare al Nuovo Anno con le immortali melodie del Cigno catanese.

Lo spettacolo è stato ideato e sarà diretto da Valerio Festi che lo ha “cucito” addosso alla città e ai suoi spazi.

Nelle due piazze, autentici palcoscenici barocchi, saranno rivissuti i momenti salienti della vita e delle opere di Vincenzo Bellini, con proiezioni in videomapping e spettacolari e oniriche coreografie volanti.

Non solo, ma le note belliniane saranno le protagoniste, dopo la mezzanotte, di un originale Dj set che farà danzare catanesi e turisti, con un sofisticato mix di brani del sommo compositore rielaborati e attualizzati con un elaborato lavoro di post produzione.

E’ con gioia che saluto il ritorno a Catania di Valerio Festi - uno dei più apprezzati registi di eventi artistici di livello internazionale, già animatore di indimenticabili feste di Capodanno a Catania. Questa proposta che abbiamo sposato proietta Catania nel novero delle grandi capitali della Cultura. Valerio Festi lo ricordiamo fu protagonista con la sua trilogia “Festa del Fuoco” di tre capodanni catanesi fino al 2000.

Il Capodanno di Catania sarà finanziato per buona parte da introiti della tassa di soggiorno.