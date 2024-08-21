CATANIA. CARABINIERI SI MIMETIZZANO TRA GLI AVVENTORI DURANTE UN CONCERTO IN UN LIDO. ARRESTATI DUE MISTERBIANCHESI

Estate serena sulle spiagge del litorale etneo e nei luoghi a maggiore vocazione turistica, grazie all’intensificazione dei servizi su tutto il territorio che interessa i Carabinieri del Comando Provi...

Estate serena sulle spiagge del litorale etneo e nei luoghi a maggiore vocazione turistica, grazie all’intensificazione dei servizi su tutto il territorio che interessa i Carabinieri del Comando Provinciale etneo, con l’obiettivo di garantire sicurezza a cittadini e turisti durante tutte le vacanze estive.

Ed è in tale contesto che i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa, hanno assestato un altro duro colpo al fenomeno dello spaccio di droga, primaria fonte di guadagno della criminalità organizzata, arrestando 3 pusher, un 52enne e un 37enne di Misterbianco, entrambi pregiudicati per reati inerenti agli stupefacenti, ed un 23enne di Vittoria incensurato, per “detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacenti”.

In particolare, i militari dell’Arma, grazie alla loro profonda conoscenza del territorio e alla capillare rete informativa, hanno scoperto che alcuni soggetti, in occasione di serate musicali organizzate all’interno dei lidi-discoteca che vi sono sul Viale Kennedy, approfittando della confusione e confondendosi tra la gente, smerciavano della droga.

L’occasione di fermare questi spacciatori si è presentata quando, gli investigatori del Nucleo Operativo, approfittando di un importante evento di musica, organizzato da un lido della Playa di Catania, hanno deciso di predisporre un articolato servizio di osservazione da svolgere all’interno del locale, con l’obiettivo di individuare e bloccare i malviventi che, sicuramente, non sarebbero mancati a quella interessante serata, potenzialmente fruttuosa per i loro loschi affari.

Predisposto, pertanto, un dettagliato piano di azione che vedeva coinvolti ben 3 squadre di militari, si dava il via all’operazione, quindi, mentre due Carabinieri osservavano i movimenti sospetti che avvenivano all’interno della pista da ballo, gli altri 4, rimanevano ai margini per intervenire e bloccare ogni eventuale tentativo di fuga.

In effetti, la scelta operativa è stata azzeccata, infatti, grazie all’occhio esperto dei due investigatori all’interno della pista, non sono sfuggiti i movimenti sospetti di tre soggetti.

In particolare hanno subito visto che il 52enne ed il 23enne, dopo essere stati avvicinati da alcuni giovani, consegnavano delle bustine in cambio di denaro mentre, il 37enne, si avvicinava al più grande dei due solo per ricevere e custodire il ricavato della vendita.

Chiarite le dinamiche delittuose dei tre malviventi, i Carabinieri all’interno della pista, decidevano di intervenire, senza dare troppo nell’occhio, bloccando il 52enne che veniva subito accompagnato fuori dal locale e consegnato alla squadra esterna.

Messo in sicurezza è scattata la perquisizione che ha permesso ai militari dell’Arma di trovare, ancora nelle mani dell’uomo, 9 dosi di cocaina invece, dentro una bosetta che portava con sé, oltre 36 gr. di anfetamina suddivisa in 73 dosi e ancora, 23 gr. di cocaina suddivisa il 87 dosi e nella tasca dei pantaloni, anche 370 € in contanti, provento dell’attività illecita.

Affidato il primo spacciatore ai colleghi, gli altri investigatori sono ritornati velocemente in “pista” alla ricerca degli altri due che intanto, ignari del fatto che uno di loro era stato fermato, continuavano indisturbati la loro attività illecita.

Quindi, i militari del Nucleo Operativo hanno subito rintracciato il 37enne in bagno dove lo hanno bloccato mentre tentava, alla loro vista, di disfarsi di 725 € in contanti che custodiva dentro il portafogli.

Nello stesso frangente la terza squadra di Carabinieri, è riuscita a trovare tra la folla il 23 enne che, fermato, è stato subito accompagnato all’esterno del locale. Anche per lui è scattata la perquisizione che ha permesso, agli Operanti, di recuperare circa 11gr di marijuana, quasi 11 gr. di hashish e 360 €, sicuro guadagno dell’attività illecita.

Tutta la droga e il denaro rinvenuto è stato sequestrato, mentre i tre pusher sono stati arresati e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ne ha convalidato l’arresto.

Un altro sequestro estremamente rilevante, che testimonia gli importanti risultati operativi conseguiti dai militari del Comando Provinciale di Catania impegnati giornalmente nel contrasto a una delle principali fonti di approvvigionamento della criminalità organizzata etnea. L’attuale attività, infatti, si inserisce tra quelle più considerevoli eseguite dall’inizio della stagione estiva dall’Arma di Catania che ha permesso togliere dal mercato della droga, compreso l’odierno sequestro, quasi 1 Kg di cocaina circa 100 gr. di crack, oltre 36 gr. di anfetamina, 80 gr. di hashish e oltre 250 gr di marijuana nonché 116 pasticche di metilenediossimetanfetamina (Ecstasy – MDMA) e una trentina di dosi di Ketamina.

L’Arma dei Carabinieri di Catania, nella circostanza, sottolinea l’importanza che i gestori dei locali e gli avventori segnalino immediatamente alle Forze dell’Ordine, attraverso il Numero Unico di Emergenza 112, casi come quello appena riportato, con il preciso scopo di contrastare il grave fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti tra i più giovani, che oltre ad arricchire le casse delle organizzazioni criminali, danneggia il “sano e sicuro divertimento” di cittadini e villeggianti, in una realtà a forte vocazione turistica.