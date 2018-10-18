Ieri, personale del Commissariato Nesima, unitamente a personale del Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Orientale, con la collaborazione della Polizia Locale (reparto Annona e Viabilità), e con l’aus...

Ieri, personale del Commissariato Nesima, unitamente a personale del Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Orientale, con la collaborazione della Polizia Locale (reparto Annona e Viabilità), e con l’ausilio di personale dell’ASP, nell’ambito del “Modello Trinacria”, ha effettuato diversi controlli amministrativi.

Nello specifico, ha riscontrato delle pessime condizioni igieniche in un panificio della zona.

CATANIA: CARENZE IGIENICO-SANITARIE, CHIUSO UN PANIFICIO - LE FOTO 1/5 Successivo »

Per questi motivi, il laboratorio di panificazione è stato chiuso e al titolare è stata elevata una sanzione amministrativa pari a 3mila euro, inoltre, al titolare gli è stato intimato il ripristino del decoro e della pulizia dei luoghi e la riqualificazione di macchinari e attrezzature.

Ancora, nel corso del servizio, sono state identificate 56 persone, controllati 679 veicoli ed elevate 31 contravvenzioni al codice della strada, tra cui una guida senza patente, sette contravvenzioni per mancanza di copertura assicurativa e cinque contravvenzioni per mancanza di uso protettivo del casco alla guida di motoveicolo, con i conseguenti sequestri e fermi dei mezzi, per un totale sanzionatorio di oltre 14mila euro.