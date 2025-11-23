Catania, casa-bunker al Pigno: scoperti Ak-47, pistole e 35 kg di cocaina. Arrestato 48enne

La Polizia di Stato ha condotto, nelle scorse ore, un’incisiva azione di controllo ad ampio raggio per contrastare, da un lato, il fenomeno dello spaccio di droga in città e, dall’altro, la detenzione...

La Polizia di Stato ha condotto, nelle scorse ore, un’incisiva azione di controllo ad ampio raggio per contrastare, da un lato, il fenomeno dello spaccio di droga in città e, dall’altro, la detenzione illegale di armi, a cominciare da quelle clandestine.

L’intervento rientra nelle costanti attività eseguite dalla Squadra Mobile della Questura di Catania che ha intensificato i controlli in tutto il territorio, attuando mirate attività di prevenzione, vigilanza e repressione, grazie ad una scrupolosa attività di monitoraggio nei diversi quartieri della città.

Nello specifico, i poliziotti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile hanno scoperto un vero e proprio arsenale, nascosto in un’abitazione del quartiere Pigno, di proprietà di un catanese di 48 anni.

Gli agenti hanno compiuto un’attenta perquisizione dei locali, scandagliando ogni angolo della casa. Così sono stati trovati un mitra Ak 47 e cinque pistole tra cui quattro semiautomatiche ed un revolver, oltre a numerose munizioni per vari tipi di armi.

Di fatto, l’uomo aveva trasformato la sua abitazione in un fortino di armi, clandestine e da guerra, dotate di munizionamento e, quindi, potenzialmente pronte per essere usate. Tutte le armi sono state sequestrate per consentire gli accertamenti balistici e tecnico-scientifici da parte della Polizia Scientifica al fine di verificare la possibile presenza di tracce biologiche e di impronte digitali latenti e l’eventuale utilizzo in episodi delittuosi.

Le verifiche dei poliziotti hanno riguardato l’intero appartamento per scovare ulteriori nascondigli. Tra questi, sono stati aperti i cassonetti delle tapparelle della cucina e della camera da letto dove era stata nascosta una significativa quantità di droga. I poliziotti hanno recuperato, all’interno dei cassonetti, 35 chili di cocaina, suddivisi in 29 involucri sagomati imbottiti della sostanza stupefacente.

Anche in questo caso, gli agenti della Squadra Mobile hanno provveduto a sequestrare la droga trovata che verrà sottoposta alle consuete analisi di laboratorio, prima della sua distruzione.

A conclusione dell’attività, i poliziotti hanno arrestato il 48enne, proprietario dell’appartamento, per i reati di detenzione di armi da guerra, comuni da sparo e clandestine, e per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Informato il PM di turno presso il Tribunale di Catania, l’uomo è stato condotto a Piazza Lanza. All’esito della convalida, il giudice ha applicato nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere.