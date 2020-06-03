CATANIA. CATTURATO DAI LUPI UN LATITANTE CHE SI NASCONDEVA ALLA “CIVITA”

I Carabinieri della “Squadra Lupi” del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale, in esecuzione ad un provvedimento della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Bologna, han...

I Carabinieri della “Squadra Lupi” del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale, in esecuzione ad un provvedimento della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Bologna, hanno arrestato il 67enne catanese Salvatore CANTONE.

L’uomo, che era ricercato sin dal giugno 2016, è stato scovato dai militari in un’abitazione di via Vadalà e, quindi, dovrà scontare la pena di anni 3 e mesi 10 di reclusione in conseguenza del provvedimento emesso per pene concorrenti.

In particolare il CANTONE, che si era reso responsabile di reati tributari commessi nella provincia di Bologna nel periodo intercorrente tra il 2008 ed il 2010, è stato tradotto nel carcere catanese di Piazza Lanza.