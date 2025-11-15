CATANIA. Cavalli senza cibo e acqua pulita: due persone denunciate per abbandono di animali

I Carabinieri della Stazione di Catania Librino hanno messo a segno un’importante azione di contrasto ai maltrattamenti sugli animali, denunciando un 64enne e un 62enne, entrambi residenti a Catania,...

I Carabinieri della Stazione di Catania Librino hanno messo a segno un’importante azione di contrasto ai maltrattamenti sugli animali, denunciando un 64enne e un 62enne, entrambi residenti a Catania, per il reato di abbandono di animali, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

L’attività è scaturita da un controllo effettuato nel quartiere Villaggio Sant’Agata, dove i militari dell’Arma, con il supporto del personale veterinario dell’ASP di Catania e della Polizia Municipale – Settore Ecologia e Ambiente –, hanno deciso di sottoporre a controllo un’area adibita a stalla.

Durante la verifica, i Carabinieri hanno rinvenuto due cavalli detenuti in condizioni non idonee. In particolare, uno degli animali era stato lasciato in un recinto all’aperto, privo di alimentazione adeguata e abbeveratoi puliti, e presentava evidenti segni di malnutrizione e deperimento.

Il secondo equino, invece, era stato chiuso in un box privo di luce naturale e di adeguato ricambio d’aria. Entrambi gli animali sono stati subito visitati dai veterinari dell’ASP e poi sottoposti dai Carabinieri a sequestro preventivo perché, quindi affidati all’Istituto Incremento Ippico di Catania per le cure necessarie.

Le indagini hanno consentito anche di risalire ai proprietari dei cavalli i quali non erano in possesso della documentazione relativa alla tracciabilità e registrazione degli equidi quindi, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, sono stati denunciati.