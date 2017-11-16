CATANIA: CD E DVD MASTERIZZATI E VENDUTI AL PUBBLICO, SCOPERTA CENTRALE DI PIRATERIA AUDIOVISIVA

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania hanno eseguito, nei giorni scorsi, un importante intervento nel settore della “pirateria” audiovisiva, scoprendo una vera e propr...

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania hanno eseguito, nei giorni scorsi, un importante intervento nel settore della “pirateria” audiovisiva, scoprendo una vera e propria “centrale di masterizzazione”, nascosta all’interno di un appartamento del quartiere San Giovanni Galermo di Catania. A gestirla un giovane di 32 anni.

Le Fiamme Gialle hanno monitorato gli spostamenti del ragazzo per un lungo periodo, riuscendo ad individuare l’appartamento utilizzato per l’attività di riproduzione seriale di CD e DVD illegali, poi venduti al pubblico.

Nel corso dell’intervento i finanzieri hanno sequestrato tutto il materiale hardware (personal computer, pen drive, stampanti) i 20 masterizzatori necessari a duplicare film, opere musicali e videogiochi, nonché 4.000 supporti ottici già contenenti le ultime novità cinematografiche e musicali.

Il gestore della sala di masterizzazione è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Catania e rischia una reclusione da 1 a 4 anni.

L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività svolte dalla Guardia di Finanza di Catania per contrastare un settore illecito che costituisce un serio danno per l’industria cinematografica e musicale italiana.

Dall’inizio dell’anno ad oggi, sono stati sequestrati oltre 48.000 CD e DVD illegali, con la segnalazione all’A.G. di n. 46 responsabili.

