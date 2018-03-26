I carabinieri della Stazione di Catania Librino hanno arrestato nella flagranza il 22enne catanese Simone Alessandro Russo, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sosta...

I carabinieri della Stazione di Catania Librino hanno arrestato nella flagranza il 22enne catanese Simone Alessandro Russo, poiché ritenuto

CATANIA: Cede droga dalla finestra, arrestato 22enne

responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Quell’afflusso anomalo di giovani verso l’abitazione del detenuto non è passato inosservato ai militari di pattuglia i quali, dopo un breve periodo di osservazione, grazie al quale hanno visto il detenuto passare la droga dalla finestra di casa – posta al pianoterra - ai clienti, hanno scelto il momento favorevole per fare irruzione nell’immobile e bloccare il pusher mentre tentava di disfarsi di circa 10 grammi di cocaina, in parte suddivisa in dosi.

La droga, unitamente a del materiale utile al confezionamento delle dosi, è stata sequestrata mentre l’arrestato, in attesa della direttissima, è stato ricollocato ai domiciliari.