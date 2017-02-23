95047

Catania, cede l'asfalto in Viale Africa

23 febbraio 2017 21:45
Una voragine si è aperta su viale Africa accanto alla stazione Giovanni XXIII della Metropolitana. Il tratto di strada è stato chiuso al traffico veicolare. Sul posto sono presenti i vigili urbani e operai per gli interventi del caso. Si consiglia di evitare la zona di piazza Giovanni XXIII.

