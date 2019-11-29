I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato il 34enne Luca INDELICATO, del posto, perché resosi responsabile del reato di detenzione di sostanze stupefac...

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato il 34enne Luca INDELICATO, del posto, perché resosi responsabile del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

CATANIA. CELAVA LA “MERCE” NEL BUCO DEL MURO: SPACCIATORE IN MANETTE

I militari lo avevano già da tempo adocchiato e, seguendo il continuo viavai di giovani acquirenti in via Vivaio nel popoloso quartiere di San Cristoforo, ne avevano osservato le modalità di spaccio e di rifornimento della sostanza stupefacente da vendere al minuto.

L’uomo, infatti, era stato notato prelevare piccoli involucri da un buco ricavato in un muro lungo la via Alcibiade e pertanto i militari, dopo averlo fermato, hanno ispezionato il nascondiglio trovando al suo interno 17 dosi di marijuana già pronte per lo smercio.

L’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo.