CATANIA CELEBRA IL NATALE: IL PALAZZO DEGLI ELEFANTI SI ACCENDE PER LE FESTE

Una variopinta magica scatola digitale a cielo aperto, con immagini natalizie proiettate sul Palazzo degli Elefanti ingabbiato dalle impalcature per il restauro del prospetto barocco disegnato da Vacc...

Una variopinta magica scatola digitale a cielo aperto, con immagini natalizie proiettate sul Palazzo degli Elefanti ingabbiato dalle impalcature per il restauro del prospetto barocco disegnato da Vaccarini, sta richiamando l’attenzione delle migliaia di persone che affollano ogni giorno e soprattutto nei fine settimana, il cuore del centro storico di Catania, animato da mercatini ed eventi natalizi.

Fino al 6 gennaio, su iniziativa dall’Amministrazione Comunale, sulla facciata centrale di piazza Duomo e quella laterale di via Etnea del Municipio di Catania, si potranno ammirare dipinti della classica iconografia natalizia, mescolata ai simboli di Catania.

Ma anche richiami al barocco fiorito e al rosso incandescente della lava dell’Etna. E tante altre sorprese, con immagini con lampade led di ultima generazione, che rimandano a quattro temi principali: l’Annunciazione, la Natività, il Capodanno e l’Epifania, che ha al suo centro la luce recata dalla Stella Cometa, il simbolo stesso del Natale, capace di donare allegria e serenità.

Un inedito arredamento luminoso curato per conto del Comune di Catania da Buongiorno Sicilia, organizzazione leader in Italia per la produzione di manifestazioni <site specific>, in partenariato con la Goboservice, azienda che realizza speciali dischi in vetro che funzionano come diapositive.

Ben dodici i proiettori dotati di un innovativo sistema ottico che trasformano il fascio luminoso in immagini magnifiche sul palazzo degli elefanti, in restauro per i lavori di consolidamento sismico, con elevatissimi standard qualitativi dell’illuminazione artistico-scenografica, valorizzati attraverso l’innovazione digitale e sperimentate con successo in altre città europee e americane.