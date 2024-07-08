CATANIA: CERCA DI PORTARE VIA DUE BICICLETTE DA UN SUPERMERCATO: BLOCCATO E DENUNCIATO

Ha provato a rubare due biciclette da un supermercato ma è stato bloccato dagli agenti delle Volanti della Questura di Catania.L’uomo, un pregiudicato catanese di 24 anni, è stato notato in via Monsig...

A cura di Redazione 08 luglio 2024 11:26

