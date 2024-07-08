CATANIA: CERCA DI PORTARE VIA DUE BICICLETTE DA UN SUPERMERCATO: BLOCCATO E DENUNCIATO
L’uomo, un pregiudicato catanese di 24 anni, è stato notato in via Monsignor Secusio Bonaventura mentre tentava di nascondere le bici con ancora il cartello che ne indicava il prezzo all’interno di un cartone. Da qui la segnalazione alla Sala Operativa della Questura che, immediatamente, ha provveduto ad inviare sul posto i poliziotti.
Per paura di essere scoperto, l’uomo ha provato a lasciare in fretta il deposito merci con le due biciclette. A fermarlo, però, sono stati gli agenti che hanno denunciato il pregiudicato in stato di libertà per il reato di furto.
Nei prossimi giorni, le biciclette verranno restituite al responsabile dell’attività commerciale.