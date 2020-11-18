CATANIA: CHIEDE IN PRESTITO UN CELLULARE, LO PRENDE E SCAPPA VIA, DENUNCIATO

Agenti della Polizia di Stato hanno indagato in stato di libertà il catanese C.M.N. di 24 anni per il reato di furtoAll’identificazione dell’uomo i poliziotti sono arrivati tramite la denuncia sporta...

All’identificazione dell’uomo i poliziotti sono arrivati tramite la denuncia sporta dalla vittima, un cittadino straniero con difficoltà motorie a seguito dell’amputazione dell’arto sinistro, il quale aveva denunciato il furto del proprio cellulare, sottrattogli da un individuo che glielo aveva temporaneamente chiesto in prestito ma che si era allontanato impossessandosene.

Grazie alle tempestive indagini espletate e ai particolari forniti in denuncia, gli agenti hanno individuato l’autore del predetto reato, che è stato riconosciuto dalla vittima in sede di individuazione fotografica.