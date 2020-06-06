I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Gravina di Catania hanno arrestato nella flagranza il 34enne catanese Natale FERRERA, poiché ritenuto responsabile di spaccio e detenzione illecit...

CATANIA: CHIEDE INFORMAZIONI AD UN CARABINIERE E POI CEDE EROINA: ARRESTATO

nti.

Ieri sera, uno dei militari impegnati in abiti civili in un altro servizio in via San Nullo, è stato avvicinato dal 34enne, sopraggiunto a bordo di uno scooter, che gli ha chiesto informazioni circa l’esatta ubicazione di un albergo. Il carabiniere, dopo aver riferito di non conoscere la struttura, intuendo che l’uomo stesse per compiere un illecito, ne ha seguito i movimenti fino a bloccarlo nel momento in cui, all’interno di una Peugeot 206, stava piazzando dell’eroina alla donna alla guida, una 56enne di Biancavilla (CT).

Perquisito sul posto, il pusher è stato trovato in possesso di 12 dosi di eroina opportunamente poste sotto sequestro.

La donna è stata identificata e segnalata alla Prefettura di Catania per uso personale di sostanze stupefacenti, mentre l’arrestato, in attesa della direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari.